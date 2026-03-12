Подробнее о концертах и билетах:

Программа «Друзья встречаются вновь» строится вокруг совместного выступления педагогов и учащихся Детской музыкальной школы №71 и показывает музыку не только как сценическое искусство, но и как пространство преемственности, где рядом существуют обучение, концертная практика и рост исполнительского мастерства.

Встреча подойдет школьникам, семьям с детьми и всем, кому интересны живое инструментальное исполнение и знакомство с тем, как звучат народные и классические произведения в детско-юношеской музыкальной среде.

Формат позволяет услышать разные тембры и способы ансамблевого взаимодействия: дуэтную игру, сочетание щипковых инструментов с фортепиано, работу над общим звучанием и музыкальной фразой.

Домра и гусли занимают особое место в русской музыкальной традиции. Домра известна как струнный щипковый инструмент, который активно используется и в сольном, и в ансамблевом исполнительстве, а гусли связаны с более древним пластом музыкальной культуры и особенно выразительны в ансамблевом звучании. Когда такие инструменты звучат в музейном пространстве, концерт получает дополнительный контекст: слушатели воспринимают музыку не изолированно, а как часть более широкой культурной истории, где соединяются исполнительская школа, народная традиция и современная сцена.