Гостям представят новую весеннюю программу, в которой прозвучат узнаваемые мелодии. Этот концерт полезно посетить детям, которые присматриваются к дополнительному музыкальному образованию или уже изучают игру на инструментах — на сцене выступят ровесники, а мастерство опытных педагогов даст дополнительную мотивацию заниматься музыкой.
В программе выступления 26 марта в 3-м микрорайоне — дуэты домристов и гусельный ансамбль в сопровождении фортепиано: то есть народные инструменты и классика. Посещение бесплатное, но регистрация ограничена.
Программа «Друзья встречаются вновь» строится вокруг совместного выступления педагогов и учащихся Детской музыкальной школы №71 и показывает музыку не только как сценическое искусство, но и как пространство преемственности, где рядом существуют обучение, концертная практика и рост исполнительского мастерства.
Встреча подойдет школьникам, семьям с детьми и всем, кому интересны живое инструментальное исполнение и знакомство с тем, как звучат народные и классические произведения в детско-юношеской музыкальной среде.
Формат позволяет услышать разные тембры и способы ансамблевого взаимодействия: дуэтную игру, сочетание щипковых инструментов с фортепиано, работу над общим звучанием и музыкальной фразой.
Домра и гусли занимают особое место в русской музыкальной традиции. Домра известна как струнный щипковый инструмент, который активно используется и в сольном, и в ансамблевом исполнительстве, а гусли связаны с более древним пластом музыкальной культуры и особенно выразительны в ансамблевом звучании. Когда такие инструменты звучат в музейном пространстве, концерт получает дополнительный контекст: слушатели воспринимают музыку не изолированно, а как часть более широкой культурной истории, где соединяются исполнительская школа, народная традиция и современная сцена.
Концерт пройдет 26 марта (это четверг) в 18:30 в Музее Зеленограда (корпус 360, вход № 3, дом «Флейта»). Продолжительность — полтора часа, возрастное ограничение — 6+
Участие бесплатное, регистрация открыта, на момент публикации есть 50 билетов: https://bilet.mos.ru/event/386774257/