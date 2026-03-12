Корреспондент «Зеленоград.ру» застал демонтаж ёлки возле префектуры. Вопреки природе и здравому смыслу в этом году ёлки простояли до 8 Марта.
Бывает весна календарная, бывает климатическая, а бывает административная — когда на дворе уже март, а в городе только сейчас заметили, что Новый год закончился.
