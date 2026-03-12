Постановка на сцене Дрезденской оперы — это современная история о потере крыльев, которую писатели назвали бы «магическим реализмом», а хореограф задумал как притчу о любви, доверии и предательстве в танцевальной интерпретации. Это «Лебединое озеро» не похоже ни на какое другое.
Сценическую интерпретацию балета Чайковского придумал Йохан Ингер — выдающийся шведский хореограф и танцовщик, получивший мировое признание благодаря своему уникальному стилю, сочетающему классическую технику с элементами современного танца.
Получилась история о том, что счастье нельзя построить на лжи, о крыльях, которые так легко отобрать и невозможно вернуть. И все же в центре сюжета остается любовь. «Безнадежная, потерянная и спасительная».
Спектакль Ингера — это пластический «театр без слов», чье действие стремительно развивается по спирали, затягивая зрителей в водоворот страстей, одновременно отталкивая и притягивая. Способность превращаться в лебедей здесь — аллегория свободы, аллегория права на собственную жизнь вне клетки, простой или позолоченной.
Формат «театра в кино» превращает просмотр балета в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику солистов. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.
Балет покажут 22 марта (воскресенье) в 15:00 в кинотеатре Торгового центра «Зеленопарк».
- Продолжительность — 2 часа с одним антрактом.
- Возрастное ограничение — 18+ (внимание: постановку интерпретируют и как намек на истории домашнего насилия).
Билеты стоят 800 рублей: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/a-swan-lake-semperoper-johan-inger