Книга Ольги Ефимовой-Соколовой рассказывает о школьниках Ване и Насте, которые неожиданно оказываются внутри любимой компьютерной игры Minecraft. Героям предстоит преодолеть трудности, разгадать загадки и найти обратный путь домой.

Программа встречи будет интерактивной: автор проведет презентацию книги, а также мастер-класс по рисованию персонажей из мира Minecraft. Для участников подготовлены игры и викторина, посвященные сюжету и героям истории. В завершение мероприятия пройдет фотосессия, а победитель викторины получит книгу с автографом автора.

Minecraft — одна из самых популярных игр у детей и подростков. Она построена по принципу открытого мира, где игроки исследуют пространство, создают предметы, строят и решают различные игровые задачи. Поэтому книги, вдохновленные этим миром, часто используют знакомую детям игровую логику как основу для приключенческого сюжета: герои сталкиваются с испытаниями, учатся взаимодействовать и находят нестандартные решения.

Такие встречи помогают детям по-новому посмотреть на чтение: книга становится продолжением интересной им темы, а разговор с автором показывает, как создаются истории и персонажи. Формат с играми и творческим мастер-классом поддерживает интерес к литературе, развивает воображение и навыки визуального мышления.

На встречу хорошо прийти вместе с родителями. Совместное участие в обсуждении книги и игре помогает легче начать разговор о прочитанном, о любимых играх и о том, как фантастические сюжеты превращаются в книги. Для родителей это возможность поддержать интерес ребенка к чтению и творчеству.

Ольга Ефимова-Соколова — писатель и журналист, автор книг для детей и взрослых в жанрах приключений, фантастики и сказки, участник литературных конкурсов «Проект особого значения» и «Время, вперед», финалист конкурса «Что за прелесть эти сказки», активно выступающий автор.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Неделя детской книги».

Встреча состоится 21 марта (это суббота) с 12:00 до 13:00 в библиотеке в корпусе 607А.

Участие бесплатное, но важно пройти регистрацию: https://bilet.mos.ru/event/386849257/