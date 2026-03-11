В здании на улице Андреевка, напротив 15-го микрорайона, практически одновременно с «Пятёрочкой» также закрылся магазин одежды и обуви.

Сейчас на двери размещено объявление о переезде на Новокрюковскую улицу, 9, однако эта точка работает уже давно. Как выяснилось, здесь просто сменилось руководство.

«Раньше магазином на Новокрюковской руководил мой брат, теперь я. А в Андреевке у нас был контракт до этого года, но аренду продлевать нам не стали. Сказали, что на месте нашего магазина откроется «Магнит», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» владелец «Смешных цен».

Появится ли в Андреевке новый супермаркет, официально пока не подтверждено. Однако после закрытия «Пятёрочки» новый продуктовый магазин в этом месте мог бы оказаться востребованным.