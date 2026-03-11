Большая высота снежного покрова этой зимой могла создать благоприятные условия для зимовки клещей. Из-за этого весной их может быть больше обычного.
В Роспотребнадзоре отмечают, что сама по себе снежная зима не гарантирует всплеска численности клещей — на их активность сильнее влияет погода весной.
Клещи начинают выходить из зимней спячки уже при температуре около +3…+7 °C, а при +10 °C начинают активно искать хозяина. Сезон их активности в средней полосе обычно начинается в марте-апреле, а пик приходится на май-июнь.
Владельцы собак уже сообщают о первых клещах в районных чатах Зеленограда. Собачников предупреждают о риске пироплазмоза — опасного заболевания, которое передаётся через укусы клещей. Жителям советуют заранее обрабатывать животных и внимательно осматривать их после прогулок.
В последние годы от клещей в Москве обрабатывают не только лесопарковые зоны, но и дворовые территории. Обработку могут начать (https://t.me/zelenogradru/31534) уже в апреле.