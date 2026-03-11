Магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Андреевке 11.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Новый магазин разместится по адресу Андреевка, 29Д. Где именно в этом здании появится магазин, пока непонятно.

Ориентировочная дата открытия — 31 марта, однако она может измениться.

Сейчас идет набор сотрудников. Открыты вакансии директора магазина, товароведа и продавца-кассира (если интересно, звоните 8-800-350-38-61).

Сеть «В1 — Первый выбор» это дискаунтеры «Магнита». На сайте обещают:

— «низкие цены даже без скидок» — это правда, цены в целом чуть ниже, чем в «Пятёрочке», а товаров со скидками практически нет

— «на полках только популярные товары» — это правда, ассортимент относительно небольшой

— «товары от проверенных поставщиков и собственные пекарни» — пекарня, действительно, есть, а поставщики самые обычные

— «экономим на перевозке: доставляем продукты большими партиями» — выкладка, как и в других дискаунтера: на простых стеллажах и в основном прямо в коробках.

В Зеленограде магазины сети работают в корпусах 360 и 601А.

