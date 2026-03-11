Новый магазин разместится по адресу Андреевка, 29Д. Где именно в этом здании появится магазин, пока непонятно.

Ориентировочная дата открытия — 31 марта, однако она может измениться.

Сейчас идет набор сотрудников. Открыты вакансии директора магазина, товароведа и продавца-кассира (если интересно, звоните 8-800-350-38-61).