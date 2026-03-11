Новый магазин разместится по адресу Андреевка, 29Д. Где именно в этом здании появится магазин, пока непонятно.
Ориентировочная дата открытия — 31 марта, однако она может измениться.
Сейчас идет набор сотрудников. Открыты вакансии директора магазина, товароведа и продавца-кассира (если интересно, звоните 8-800-350-38-61).
Сеть «В1 — Первый выбор» это дискаунтеры «Магнита». На сайте обещают:
— «низкие цены даже без скидок» — это правда, цены в целом чуть ниже, чем в «Пятёрочке», а товаров со скидками практически нет
— «на полках только популярные товары» — это правда, ассортимент относительно небольшой
— «товары от проверенных поставщиков и собственные пекарни» — пекарня, действительно, есть, а поставщики самые обычные
— «экономим на перевозке: доставляем продукты большими партиями» — выкладка, как и в других дискаунтера: на простых стеллажах и в основном прямо в коробках.