Сейчас на входе в «Детский мир» установили металлические швеллеры, по которым можно закатить коляску по ступеням. Однако это не решило проблему — чтобы в одиночку подняться с коляской и одновременно открыть дверь (на фото слева), придется приложить немало усилий.

Проблема была бы решена при замене обычной двери на входе в «Детский мир» на автоматическую. Планируется ли это сделать, пока неизвестно. Спросим «Детский мир», что они планируют сделать для удобства родителей.

По действующим нормам для общественных зданий вход должен быть доступен для маломобильных посетителей (к ним относятся и люди с детскими колясками), однако прямого требования устанавливать именно автоматические двери для магазинов нет. Правила предусматривают доступность входа, достаточную ширину прохода и возможность беспрепятственного попадания внутрь, а автоматические распашные или раздвижные двери рассматриваются как рекомендуемое, но не обязательное решение.