Жалобы от пассажиров о невозможности оплатить билет банковской картой начали поступать в редакцию «Зеленоград.ру» во вторник утром. При попытке оплаты возникала ошибка связи.
К вечеру терминалы заработали, убедился корреспондент «Зеленоград.ру». По словам сотрудников вокзала, это был технический сбой. Почему он произошёл, ответить не смогли. Однако некоторые пассажиры обнаружили после сбоя несколько списаний (см. фото).
Также открыт вход в вокзал со стороны старого города. Он был временно недоступен из-за схода снега с крыши.
