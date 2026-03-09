О концерте и билетах:

Альбом «х10», которому посвящен тур, вышел в ноябре 2025-го года и включает 11 треков, среди которых: «Маяк», «Кошки против собак» и «Обет молчания».

Как отмечает Игорь Кэш, основатель и фронтмен группы, «на концерте будет именно то, чего все ждут — сыграем и споем во весь голос, срывая глотки»

Новая солистка группы Дарья Равдина уверена: «каждый из слушателей найдет для себя свою особенную песню и разделит с музыкантами живые эмоции»