«Слот» — коллектив «тяжелой музыки» с почти 25-летней историей, автор десяти студийных альбомов и сборников и нескольких десятков клипов. На концерте 21 марта в клубе Vibe обещают мощное электрическое звучание, обмен энергетикой, хиты и новые песни — а также харизматичную солистку. Билеты уже продаются.
Альбом «х10», которому посвящен тур, вышел в ноябре 2025-го года и включает 11 треков, среди которых: «Маяк», «Кошки против собак» и «Обет молчания».
Как отмечает Игорь Кэш, основатель и фронтмен группы, «на концерте будет именно то, чего все ждут — сыграем и споем во весь голос, срывая глотки»
Новая солистка группы Дарья Равдина уверена: «каждый из слушателей найдет для себя свою особенную песню и разделит с музыкантами живые эмоции»
Концерт состоится 21 марта (это суббота) в 20:00 в клубе Vibe (Савелкинский проезд, дом 12). Возрастное ограничение: 16+.
Билеты: https://uconcerts.ru/slot_zelenograd_2026. Места в танцполе стоят 2500 рублей, места за столиками — от 2800 до 3500. На момент публикации билетов много.