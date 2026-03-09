Первый сигнал о протечке Мария направила в УК 27 февраля, повторное обращение — 2 марта. Коммунальщики на протяжении семи дней ограничивались формальными отписками.

Более того, предыдущее обращение на горячую линию было закрыто с формулировкой «работы выполнены», хотя, по словам заявительницы, в помещении нет ни одного признака того, что проблема решалась. Лишь после череды жалоб в Мосжилинспекцию и прокуратуру «Жилищник» начал что-то делать.

5 марта кровлю частично очистили от снега и закрыли укрывным материалом. Полноценный ремонт покрытия обещают провести весной, когда позволит погода. В «Жилищнике» пообещали подготовить документы на перерасчет за отопление, так как из-за аварийного состояния крыши тепло из помещения буквально уходило на улицу.

«Предприниматель может требовать не только перерасчета за коммунальные услуги, но и возмещения убытков, если потоп повредил имущество школы (мебель, одежду, оборудование) или привел к вынужденному простою. Если ущерб будет доказан, его можно взыскать с УК через суд», — поясняет юрист.

Если крышу наконец нормально починят и протечки прекратятся, можно сказать, арендаторам помещений ещё повезло: в некоторых случаях чиновники перекладывают ответственность за плохую работу подведомственной им управляющей компании на самих предпринимателей. Например, на днях префектура предупредила их об ответственности за разбитые вывески на фасаде. При этом разбил их упавший с крыши снег, который вовремя не убрал «Жилищник».