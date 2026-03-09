«С учетом сохраняющейся нагрузки вопрос улучшения транспортной доступности остается

на контроле, — рассказали „Зеленоград.ру“ в департаменте инвестиционной и промышленной политики. — В 2026 году планируется проведение анализа пассажиропотока и оптимизация маршрутной сети. Конкретные решения (увеличение числа автобусов, корректировка расписания или запуск новых маршрутов) будут определены по результатам этой работы».



Сейчас интервалы движения на маршрутах составляют, по данным департамента: у автобуса №3 — от 7 до 26 минут, у автобуса №24 — от 10 до 40 минут, у автобуса №27 — от 29 до 98 минут. В часы пик интервалы движения маршрутов №3 и №24 сокращаются до 7-15 минут.