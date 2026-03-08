Весна на холстах: к 8 Марта в Зеленограде открыли «прогулку» среди цветов и света 08.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Выставка живописи и графики «Весенняя прогулка» зеленоградского Союза художников разместилась сразу на двух площадках. Получился своеобразный художественный маршрут — от камерной встречи с весной в КЦ «Зеленоград» до более масштабного показа на третьем этаже префектуры.

На полотнах и листах графики — зеленая дымка деревьев, светлые дворы, деревенские дороги, букеты сирени и пионов, городские весенние пейзажи. Есть и узнаваемые зеленоградские пейзажи, например, «Весенний аромат в МЖК Зеленограда»: двор, в котором городская архитектура встречается с пробуждающейся природой.

Работы выполнены в масле, акварели, смешанной технике, а некоторые картины — в технике сканографии, это способ создания изображения с помощью обычного сканера: предметы, чаще всего цветы или листья, выкладывают прямо на стекло, а затем получают детализированный, почти фотографический, но при этом художественный отпечаток. Такая техника позволяет буквально «сохранить дыхание» живой природы.

Выставка в КЦ «Зеленоград» продлится до 12 марта, посетить её можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Адрес: Центральная площадь, дом 1.

В префектуре экспозиция открыта до 27 апреля, по будням: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00. Для входа потребуется паспорт — на стойке охраны оформляют временный пропуск, после чего посетителя встречают и сопровождают.

