Работы выполнены в масле, акварели, смешанной технике, а некоторые картины — в технике сканографии, это способ создания изображения с помощью обычного сканера: предметы, чаще всего цветы или листья, выкладывают прямо на стекло, а затем получают детализированный, почти фотографический, но при этом художественный отпечаток. Такая техника позволяет буквально «сохранить дыхание» живой природы.

Выставка в КЦ «Зеленоград» продлится до 12 марта, посетить её можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Адрес: Центральная площадь, дом 1.

В префектуре экспозиция открыта до 27 апреля, по будням: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00. Для входа потребуется паспорт — на стойке охраны оформляют временный пропуск, после чего посетителя встречают и сопровождают.