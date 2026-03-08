Накануне Международного женского дня «Зеленоград.ру» спросил у горожан, кому из женщин они благодарны, кем гордятся, какой женский поступок запомнился им больше всего и какая женщина изменила их представление о жизни.
Чаще всего люди вспоминали мам и бабушек — за заботу, поддержку и житейскую мудрость. Студенты благодарили преподавателей за помощь и даже за поставленные зачёты. Кто-то вспомнил и икону стиля, чьи идеи когда-то изменили взгляд на женскую моду.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Полтора десятка медалей получили студенты зеленоградского колледжа на конкурсе профессионального мастерства Новости
«Внешние ограничения» — в части московских районов пропадает мобильный интернет. Что происходит с городом, когда отсутствие связи становится новой нормой Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) снова увеличится. За год проезд подорожал в три раза Новости
Вечер, посвященный миру люксовых украшений, проведут в Зеленограде — участники узнают много интересного о бренде Тиффани и создадут модную иллюстрацию Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли праздничные комедии, зарубежный триллер, продолжение ужастика и другие фильмы Новости
Чем заняться на выходных? — Собрали подборку концертов, спектаклей и клубных вечеринок в Зеленограде на 6-9 марта Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта Новости
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости