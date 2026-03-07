С 14 марта стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в «критически загруженные часы» — по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет увеличена с 13 до 15 рублей за участок.
Плату за проезд по МСД ввели в феврале прошлого года и тогда тариф был 5 рублей за участок. Затем тариф подняли до 7 рублей, а потом ещё раз — до 10, а в январе 2026-го — до 13. Таким образом, за год стоимость проезда выросла в три раз
Регулируя тариф, добиваются, чтобы на МСД не было пробок: «Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени», — говорят в департаменте транспорта. И напоминают, что у автомобилистов есть альтернатива: это МКАД, ТТК или городской общественный транспорт.
Для оплаты дорогу поделили на девять участков, стоимость проезда по каждому составит 13 рублей:
1. Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе
2. Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе
3. Ярославское шоссе — Щелковское шоссе
4. Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов
5. шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе
6. шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект
7. Волгоградский проспект — Каширское шоссе
8. Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов
9. улица Подольских курсантов — Варшавское шоссе
Таким образом, проехать диаметр целиком будет стоить 135 рублей. Машины такси пока ездят бесплатно. Транзитные автомобили из других регионов, едущие по маршруту ЦКАД-МСД-ЦКАД платят по 950 рублей.
Несмотря на быстрое подорожание, стоимость проезда пока остаётся относительно низкой — около 2 рублей за километр. Например, на участке платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска пиковая стоимость проезда почти 24 рубля за километр.