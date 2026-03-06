Считается, что кедровые леса Сибири во многом существуют именно благодаря этой птице. Без кедровки кедр расселяется плохо: его семена тяжёлые, а шишки сами не раскрываются.

Узнать кедровку можно по тёмно-бурому оперению с белыми пятнами и длинному крепкому клюву, которым она раскрывает шишки и достаёт семена. У этой птицы есть и ещё одна особенность — подъязычный мешок. В него помещается до сотни орешков за раз: так кедровка переносит семена, чтобы потом спрятать их в своих тайниках.

В природе кедровки живут до 15-17 лет — для птицы такого размера это довольно много.