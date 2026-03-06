Кедровка — лесная птица из семейства врановых и один из главных «сеятелей» хвойного леса.
Питается она в основном семенами хвойных — прежде всего из кедровых и еловых шишек. Осенью кедровки делают тысячи тайников: прячут семена в мох, землю и трещины коры. Найти потом удаётся не всё, и из забытых запасов прорастают новые деревья. Благодаря этому кедровка играет важную роль в распространении хвойных лесов.
Считается, что кедровые леса Сибири во многом существуют именно благодаря этой птице. Без кедровки кедр расселяется плохо: его семена тяжёлые, а шишки сами не раскрываются.
Узнать кедровку можно по тёмно-бурому оперению с белыми пятнами и длинному крепкому клюву, которым она раскрывает шишки и достаёт семена. У этой птицы есть и ещё одна особенность — подъязычный мешок. В него помещается до сотни орешков за раз: так кедровка переносит семена, чтобы потом спрятать их в своих тайниках.
В природе кедровки живут до 15-17 лет — для птицы такого размера это довольно много.