Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Птицу с феноменальной памятью, которая сажает деревья, заметили в зеленоградском лесопарке 06.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Кедровка — лесная птица из семейства врановых и один из главных «сеятелей» хвойного леса.

Питается она в основном семенами хвойных — прежде всего из кедровых и еловых шишек. Осенью кедровки делают тысячи тайников: прячут семена в мох, землю и трещины коры. Найти потом удаётся не всё, и из забытых запасов прорастают новые деревья. Благодаря этому кедровка играет важную роль в распространении хвойных лесов.

Считается, что кедровые леса Сибири во многом существуют именно благодаря этой птице. Без кедровки кедр расселяется плохо: его семена тяжёлые, а шишки сами не раскрываются.

Узнать кедровку можно по тёмно-бурому оперению с белыми пятнами и длинному крепкому клюву, которым она раскрывает шишки и достаёт семена. У этой птицы есть и ещё одна особенность — подъязычный мешок. В него помещается до сотни орешков за раз: так кедровка переносит семена, чтобы потом спрятать их в своих тайниках.

В природе кедровки живут до 15-17 лет — для птицы такого размера это довольно много.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, птицы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Птицу с феноменальной памятью, которая сажает деревья, заметили в зеленоградском лесопарке Новости
Тополя обкорнали на аллее Лесные пруды — горожане переживают за судьбу деревьев Новости
Курсы кройки, шитья и текстильного дизайна открываются для зеленоградцев старшего возраста Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли праздничные комедии, зарубежный триллер, продолжение ужастика и другие фильмы Новости
Связь без «слепых зон»: МегаФон прокачал сеть в московских жилых комплексах Реклама
Дорожники отчитались о сотнях заделанных ям после зимы. Водители продолжают находить новые Новости
Двухсотый забег «5 вёрст» пройдёт в Зеленограде накануне 8 марта. Участников просят прийти в розовом и фиолетовом Новости
Что делают люди, когда тормозит Телеграм: результаты опроса Новости
Кофейня «Здрасте» в Зеленограде: весенний раф и скидочный купон в салон Soda Реклама
Чем заняться на выходных? — Собрали подборку концертов, спектаклей и клубных вечеринок в Зеленограде на 6-9 марта Новости
Первый прокатный самокат заметили в Зеленограде, хотя весна только началась, а на улице валит снег Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта Новости
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Цветы к 8 марта с круглосуточной доставкой в Зеленограде Реклама
Вандалы разгромили несколько автобусных остановок в центре города Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Предзаказ подарков в Flow Lab: букеты и клубника в шоколаде по выгодной цене Реклама
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Попробуйте гончарное дело в мастерской «Гранат» Реклама
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Обзор дома в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Реклама
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
Выросла стоимость проезда по ЦКАД и по М-11 Новости
8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви Реклама
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Девятиклассникам добавят устный экзамен по истории — он станет ещё одним допуском к ОГЭ Новости
Мастер-классы по рукоделию пройдут на маркете «Встреча» Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру