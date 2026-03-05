Концерты:

7 марта, суббота, 19:00, Культурный центр «Зеленоград» — концерт Владимира Кузьмина (12+)

7 марта, суббота, 18:00, ДК МИЭТ — «Ретро-дискотека 80-90-х» (событие отмечено как 6+).

7 марта, суббота, 18:00 — камерный концерт Даниила Луковкина (скрипка) и Ирины Крюковой (пианино), платно, 12+

В программе: саундтреки к любимым фильмам, авторские переложения песен мировых групп, а также произведения классики, например, Брамс и Крейслер.

7 и 8 марта, Новый Иерусалим — два праздничных концерта (12+)

В сам праздник можно отправиться в музыкальное путешествие по миру, а накануне послушать классику (скрипку и фортепиано). Музыку хорошо совместить с посещением музея и прогулкой по красивой территории.