Открытые праздничные концерты с интерактивом:

6 марта, пятница — Культурный центр «Зеленоград» (6+)
• 17:30—18:30 — Развлекательная интерактивная программа для детей с ростовыми куклами, активными играми и мастер-классами: поделки из сухоцветов, пластилина, аппликация и бумагопластика
• 18:30—18:45 — Выступление участников школы аргентинского танго GoTango
• 19:00—20:00 — Праздничный концерт творческих коллективов: театральные, вокальные и танцевальные объединения

6 марта, пятница, 18:00 — ДК Андреевка (3+)
Праздничная программа с концертными номерами вокальных, хореографических и театральных студий

Концерты:

7 марта, суббота, 19:00, Культурный центр «Зеленоград» — концерт Владимира Кузьмина (12+)

7 марта, суббота, 18:00, ДК МИЭТ — «Ретро-дискотека 80-90-х» (событие отмечено как 6+).

7 марта, суббота, 18:00 — камерный концерт Даниила Луковкина (скрипка) и Ирины Крюковой (пианино), платно, 12+
В программе: саундтреки к любимым фильмам, авторские переложения песен мировых групп, а также произведения классики, например, Брамс и Крейслер.

7 и 8 марта, Новый Иерусалим — два праздничных концерта (12+)
В сам праздник можно отправиться в музыкальное путешествие по миру, а накануне послушать классику (скрипку и фортепиано). Музыку хорошо совместить с посещением музея и прогулкой по красивой территории.

Спектакли:

8 марта, воскресенье, 18:00 — постановка «Ladies' Night. Только для женщин» (18+)
«Мужская комедия для женщин» и «самое неожиданное театральное хулиганство Москвы».

Клубные мероприятия: ДК41

6 марта, пятница, 19:00 — Friday Jazz Night с трио Константина Коваленко
Живой джаз и музыка джазовых и танцевальных жанров на виниле до полуночи

7 марта, суббота:
• 16:00 — джазовый бранч: праздничный семейный обед в сопровождении фортепианного джаза
• 20:30 — концерт Boudoir Tricksters. Смешение ураганных ритмов свинга, душевного кабаре и современного грува. Аккордеон, саксофон, гитара, электронный бит и синтезаторы

8 марта, воскресенье:
• 16:00 — джазовый бранч: праздничный семейный обед в сопровождении фортепианного джаза
• 18:00 — концерт группы «Пятеро в потоке». Молодой инструментальный коллектив под руководством саксофонистки Амелии Борисовой представит джазовые пьесы в своей интерпретации
• 20:00 — выступление квинтета «звёзд клуба». Давид Литовченко, Насим Стуров, Константин Коваленко, Егор Кучков и Дмитрий Устинов собрали большой праздничный концерт: гостей ждет премьера аранжировок для квинтета и яркие импровизации

На мероприятия в клубе обычно можно прийти с детьми, но концерты больше подходят детям с 10 лет.

Клубные мероприятия: Vibe

6, 7 и 8 марта, с 23:00 — праздничные вечеринки (18+). Посетителей будет ждать яркое шоу, дискотека, тюльпаны в подарок, напитки-комплименты, анимация и розыгрыши призов.

8 марта, воскресенье:
• 20:30 — вечер праздничного стендапа
• 22:00 — живая музыка, каверы на песни группы «Кино»

Клубные мероприятия: пивница «Синий гном» (18+)

В заведении на Георгиевском проспекте традиционно организуют праздничные концерты на 8 марта, но анонс пока не вышел.

Клубные мероприятия: окрестности

Некоторые зеленоградские рестораны тоже подготовили развлекательные программы. Например, 8 марта в 19:30 в ресторане Carnegie Hall (деревня Лыткино) состоится праздничное выступление артистов и DJ.

Маркет «Встреча»:

Выбрать подарки или смастерить их своими руками, а также принять участие в благотворительности, можно на маркете изделий ручной работы «Встреча» — 7 марта в гастрономическом центре «Станция» с 11:00 до 20:00.

