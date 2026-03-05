Открытые праздничные концерты с интерактивом:
6 марта, пятница — Культурный центр «Зеленоград» (6+)
• 17:30—18:30 — Развлекательная интерактивная программа для детей с ростовыми куклами, активными играми и мастер-классами: поделки из сухоцветов, пластилина, аппликация и бумагопластика
• 18:30—18:45 — Выступление участников школы аргентинского танго GoTango
• 19:00—20:00 — Праздничный концерт творческих коллективов: театральные, вокальные и танцевальные объединения
6 марта, пятница, 18:00 — ДК Андреевка (3+)
Праздничная программа с концертными номерами вокальных, хореографических и театральных студий
Концерты:
7 марта, суббота, 19:00, Культурный центр «Зеленоград» — концерт Владимира Кузьмина (12+)
7 марта, суббота, 18:00, ДК МИЭТ — «Ретро-дискотека 80-90-х» (событие отмечено как 6+).
7 марта, суббота, 18:00 — камерный концерт Даниила Луковкина (скрипка) и Ирины Крюковой (пианино), платно, 12+
В программе: саундтреки к любимым фильмам, авторские переложения песен мировых групп, а также произведения классики, например, Брамс и Крейслер.
- Библиотека в корпусе 1462
- Подробности
7 и 8 марта, Новый Иерусалим — два праздничных концерта (12+)
В сам праздник можно отправиться в музыкальное путешествие по миру, а накануне послушать классику (скрипку и фортепиано). Музыку хорошо совместить с посещением музея и прогулкой по красивой территории.
8 марта, воскресенье, 18:00 — постановка «Ladies' Night. Только для женщин» (18+)
«Мужская комедия для женщин» и «самое неожиданное театральное хулиганство Москвы».
- КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)
- Подробности
Клубные мероприятия: ДК41
6 марта, пятница, 19:00 — Friday Jazz Night с трио Константина Коваленко
Живой джаз и музыка джазовых и танцевальных жанров на виниле до полуночи
7 марта, суббота:
• 16:00 — джазовый бранч: праздничный семейный обед в сопровождении фортепианного джаза
• 20:30 — концерт Boudoir Tricksters. Смешение ураганных ритмов свинга, душевного кабаре и современного грува. Аккордеон, саксофон, гитара, электронный бит и синтезаторы
8 марта, воскресенье:
• 16:00 — джазовый бранч: праздничный семейный обед в сопровождении фортепианного джаза
• 18:00 — концерт группы «Пятеро в потоке». Молодой инструментальный коллектив под руководством саксофонистки Амелии Борисовой представит джазовые пьесы в своей интерпретации
• 20:00 — выступление квинтета «звёзд клуба». Давид Литовченко, Насим Стуров, Константин Коваленко, Егор Кучков и Дмитрий Устинов собрали большой праздничный концерт: гостей ждет премьера аранжировок для квинтета и яркие импровизации
На мероприятия в клубе обычно можно прийти с детьми, но концерты больше подходят детям с 10 лет.
- Все подробности и билеты: на сайте клуба
- Савелкинский проезд, дом 10
6, 7 и 8 марта, с 23:00 — праздничные вечеринки (18+). Посетителей будет ждать яркое шоу, дискотека, тюльпаны в подарок, напитки-комплименты, анимация и розыгрыши призов.
8 марта, воскресенье:
• 20:30 — вечер праздничного стендапа
• 22:00 — живая музыка, каверы на песни группы «Кино»
В заведении на Георгиевском проспекте традиционно организуют праздничные концерты на 8 марта, но анонс пока не вышел.
- За обновлениями можно следить в канале клуба
Некоторые зеленоградские рестораны тоже подготовили развлекательные программы. Например, 8 марта в 19:30 в ресторане Carnegie Hall (деревня Лыткино) состоится праздничное выступление артистов и DJ.
Выбрать подарки или смастерить их своими руками, а также принять участие в благотворительности, можно на маркете изделий ручной работы «Встреча» — 7 марта в гастрономическом центре «Станция» с 11:00 до 20:00.