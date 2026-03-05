Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU
6 марта, пятница

Развлекательные программы с концертом и интерактивами (бесплатно):

17:30 — 18:30
В Культурном центре «Зеленоград» (6+) пройдут интерактивы с ростовыми куклами, активными играми и мастер-классами: поделки из сухоцветов, пластилина, аппликация и бумагопластика, а в 19:00 начнется концерт творческих коллективов

18:00
В ДК Андреевка (3+) начнется праздничная программа с концертными номерами вокальных, хореографических и театральных студий

Развивающая встреча:

15:00
Программа «Мамы и малыши в животном мире» с творческой частью (6+) в отделении «Мосприроды»

  • Адрес: проезд 4921, дом 4, строение 1
  • Не забудьте зарегистрироваться — по телефону: 8-499-735-64-83 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте: ecodomlani@eco.mos.ru.

7 марта, суббота

11:00 — 12:00
На маркете изделий ручной работы «Встреча» можно своими руками смастерить подарки и сувениры, это доступно даже детям.

  • Мероприятие пройдет в Крюково в гастрономическом центре «Станция».
  • Подробности

11:00 — 12:00, Развивающий проект «Первый лекторий»
Участники прослушают лекцию «История возникновения цветочного букета», поиграют в подвижную игру «Садовник» и смастерят открытку из бумаги к Международному женскому дню, чтобы подарить маме или бабушке.

11:30
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев (остались билеты на один сеанс)

12:00
Культурный центр «Зеленоград» (6+)
Праздничный, светлый и звонкий концерт «Вместе весело шагать!» детских вокальных коллективов и хоров, вход свободный

15:00 —17:00
Игротека настольных игр
«Имаджинариум» (6+), «Каркассон» (8+), «Соображарий» (7+), «Свинтус» (5+), «Мачи коро» (7+), «Дино-твист"(7+), «Монополия"(8+), «Лабиринт» (8+), «Мафия» (12+)
Организатор не отмечает, что нужно зарегистрироваться, участие бесплатное, но для детей младше 10 лет нужна компания, внимание и помощь взрослого члена семьи, игротеки — совместный семейный досуг

8 марта, воскресенье

18:00
Спектакль «Маленький принц» (0+)
Новую фэнтези-версию легендарной истории, адаптированную режиссером Театра Наталии Сац для маленьких зрителей, покажут в ДК МИЭТ.

9 марта, понедельник

12:00
Семейный мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) с любимыми песнями из кинофильма и финалисткой телешоу «Голос» привезут в Культурный центр «Зеленоград».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, досуг, 8 марта
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чем заняться на выходных? — Собрали подборку концертов, спектаклей и клубных вечеринок в Зеленограде на 6-9 марта Новости
Первый прокатный самокат заметили в Зеленограде, хотя весна только началась, а на улице валит снег Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта Новости
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Цветы к 8 марта с круглосуточной доставкой в Зеленограде Реклама
Вандалы разгромили несколько автобусных остановок в центре города Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Предзаказ подарков в Flow Lab: букеты и клубника в шоколаде по выгодной цене Реклама
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Попробуйте гончарное дело в мастерской «Гранат» Реклама
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Обзор дома в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Реклама
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
Выросла стоимость проезда по ЦКАД и по М-11 Новости
8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви Реклама
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Девятиклассникам добавят устный экзамен по истории — он станет ещё одним допуском к ОГЭ Новости
Мастер-классы по рукоделию пройдут на маркете «Встреча» Новости
Рок-звезда от антропологии Станислав Дробышевский выступит в лектории «Наукоград» Новости
Сосиску с гвоздями нашли в Крюково Новости
Пятьсот человек выстроились в слово «Зеленоград», отмечая день рождения нашего города Новости
Весь март в магазинах «Я Сама» Зеленоград — скидки до 40% на плательные ткани Реклама
Митинг по вопросам экологии проведёт КПРФ в центре Зеленограда Новости
Зеленограду исполнилось 68 лет — поздравляем любимый город с днем рождения! Новости
Подбор индивидуальных дегустационных сетов и эксклюзивные ароматы в Зеленограде Реклама
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру