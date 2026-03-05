6 марта, пятница

Развлекательные программы с концертом и интерактивами (бесплатно):

17:30 — 18:30

В Культурном центре «Зеленоград» (6+) пройдут интерактивы с ростовыми куклами, активными играми и мастер-классами: поделки из сухоцветов, пластилина, аппликация и бумагопластика, а в 19:00 начнется концерт творческих коллективов

18:00

В ДК Андреевка (3+) начнется праздничная программа с концертными номерами вокальных, хореографических и театральных студий

Развивающая встреча:

15:00

Программа «Мамы и малыши в животном мире» с творческой частью (6+) в отделении «Мосприроды»