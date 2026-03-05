Развлекательные программы с концертом и интерактивами (бесплатно):
17:30 — 18:30
В Культурном центре «Зеленоград» (6+) пройдут интерактивы с ростовыми куклами, активными играми и мастер-классами: поделки из сухоцветов, пластилина, аппликация и бумагопластика, а в 19:00 начнется концерт творческих коллективов
18:00
В ДК Андреевка (3+) начнется праздничная программа с концертными номерами вокальных, хореографических и театральных студий
Развивающая встреча:
15:00
Программа «Мамы и малыши в животном мире» с творческой частью (6+) в отделении «Мосприроды»
- Адрес: проезд 4921, дом 4, строение 1
- Не забудьте зарегистрироваться — по телефону: 8-499-735-64-83 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте: ecodomlani@eco.mos.ru.
11:00 — 12:00
На маркете изделий ручной работы «Встреча» можно своими руками смастерить подарки и сувениры, это доступно даже детям.
- Мероприятие пройдет в Крюково в гастрономическом центре «Станция».
- Подробности
11:00 — 12:00, Развивающий проект «Первый лекторий»
Участники прослушают лекцию «История возникновения цветочного букета», поиграют в подвижную игру «Садовник» и смастерят открытку из бумаги к Международному женскому дню, чтобы подарить маме или бабушке.
- Библиотека в корпусе 607А
- Регистрация: https://bilet.mos.ru/event/312507257/, на момент публикации есть 10 билетов.
11:30
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев (остались билеты на один сеанс)
12:00
Культурный центр «Зеленоград» (6+)
Праздничный, светлый и звонкий концерт «Вместе весело шагать!» детских вокальных коллективов и хоров, вход свободный
15:00 —17:00
Игротека настольных игр
«Имаджинариум» (6+), «Каркассон» (8+), «Соображарий» (7+), «Свинтус» (5+), «Мачи коро» (7+), «Дино-твист"(7+), «Монополия"(8+), «Лабиринт» (8+), «Мафия» (12+)
Организатор не отмечает, что нужно зарегистрироваться, участие бесплатное, но для детей младше 10 лет нужна компания, внимание и помощь взрослого члена семьи, игротеки — совместный семейный досуг
18:00
Спектакль «Маленький принц» (0+)
Новую фэнтези-версию легендарной истории, адаптированную режиссером Театра Наталии Сац для маленьких зрителей, покажут в ДК МИЭТ.
12:00
Семейный мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) с любимыми песнями из кинофильма и финалисткой телешоу «Голос» привезут в Культурный центр «Зеленоград».