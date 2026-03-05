Гости встречи в библиотеке 14-го микрорайона познакомятся с земляком, путешественником и членом спортивного клуба альпинистов Дмитрием Унтилой. 15 марта он поделится фотографиями и рассказами о восхождениях на вершины, среди которых Эльбрус, Арарат, Кала-Патхар, Килиманджаро и Казбек, а также о подъеме к базовому лагерю Эвереста. Дмитрий подскажет, с чего начать восхождения, даст советы и ответит на вопросы.
Спикер расскажет о своем опыте альпиниста и даст инструкции для начинающих: как выбрать формат, с чего начинать подготовку и на что обращать внимание, чтобы старт был безопасным и осмысленным. Встреча будет интересна тем, кто присматривается к горам «с нуля», а также тем, у кого уже есть опыт путешествий и хочется понять, как двигаться дальше.
Встреча «С дивана на Эверест, или как правильно начать ходить в горы?» состоится в рамках цикла «Умеренно-краеведческие экспедиции», который ведет путешественник Павел Костюрин, член Московского городского отделения Русского географического общества. Общество работает с середины 19-го века и объединяет исследователей и любителей географии.
Мероприятие пройдет 15 марта (это воскресенье) в 15:00 в библиотеке (корпус 1462).
Участие бесплатное, важно зарегистрироваться: https://bilet.mos.ru/event/384246257/.
• Продолжительность — полтора часа, возрастное ограничение — 6+ (но встреча позиционируется для взрослых слушателей).
• На момент публикации есть 32 билета, вопросы можно задать по телефону: 8-499-717-08-44.