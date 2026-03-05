Гости встречи в библиотеке 14-го микрорайона познакомятся с земляком, путешественником и членом спортивного клуба альпинистов Дмитрием Унтилой. 15 марта он поделится фотографиями и рассказами о восхождениях на вершины, среди которых Эльбрус, Арарат, Кала-Патхар, Килиманджаро и Казбек, а также о подъеме к базовому лагерю Эвереста. Дмитрий подскажет, с чего начать восхождения, даст советы и ответит на вопросы.

Спикер расскажет о своем опыте альпиниста и даст инструкции для начинающих: как выбрать формат, с чего начинать подготовку и на что обращать внимание, чтобы старт был безопасным и осмысленным. Встреча будет интересна тем, кто присматривается к горам «с нуля», а также тем, у кого уже есть опыт путешествий и хочется понять, как двигаться дальше.