Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Трёх крупных собак видели и во дворах, и на аллее Лесные пруды, и в лесу у Черного озера. С конца февраля соседи предупреждали тех, кто гуляет со своими питомцами, что лучше не спускать их с поводков, а маленьких — брать на руки.

«Повстречали этих собак в лесу у Черного озера, за озером. Нападали на небольших питомцев. Пугали гуляющих людей», «У корпуса 613 ели кошачью еду на трубах, ходят стаей», «Сейчас эта свора лает у 608 и В1. Даже мне стало тревожно, хотя я очень люблю собак», — делились очевидцы.

Рассказывали также о случаях нападения на людей: «В 5:30 утра, когда идёшь на работу между корпусами 618 и 619 выскакивает одна, начинает лаять, а на лай десяток других сбегается — кидаются, очень агрессивные. Людей рядом нет — помочь некому. Только отпугиватель спас. Весь день на работе трясло. А всегда думаешь: „со мной такого не будет“». «Познакомился утром 1 марта с этой стаей на Черном озере. Пришлось отгонять снегом, благо он тяжёлый и липкий. Надо вызывать отлов».

Вскоре выяснилось, что две из этих собак обитают в лесу уже несколько лет. Третью — самку, которая регулярно щенилась — в прошлом году отловили вместе со щенками (это смог сделать только частный отлов, который вызвали сами жители). После этого два самца стали менее агрессивными. В лесу у них была своя территория, а к домам они выбегали в поисках пропитания. Сейчас к ним, похоже, прибился третий пёс.

«Эти собаки уже кошмарили нам район, — рассказала Елена. — Год-полтора назад, на протяжении пары дней эти собаки между корпусами 618 и 619, между корпусом 619 и школой нападали на маленьких собак. Это место, через которое почти весь район идет гулять в лес со своими питомцами. Кого-то хозяева брали на руки. Но это стая, пусть их и три-четыре, внезапно вылетала из кустов».

Что с отловом?

Пора ли вызывать отлов, и как это сделать — эти вопросы стали следующими в обсуждении. Одни жалеют собак, считая, что при отлове их просто убьют. Другие возражали: «Маловероятно, в приюте обрабатывают, стерилизуют и выпускают с бирками, если они не агрессивны». Правда, такой порядок действует для Московской области, а в Москве отловленные собаки содержатся в приюте пожизненно или пока не найдут нового хозяина.

Впрочем, пока отлов не смог помочь. «Говорят, три раза выезжали, собак не нашли», — сообщили соседи. «Ещё бы, они выезжают только днем. Собаки прям сидят и ждут их». «Подробно им расписывала, где и во сколько бывают эти собаки, утро/вечер/ночь. Но работы в такое время у госорганов не предусмотрены, видимо».

Со 2 марта у префектуры и управы в работе еще как минимум одно обращение по поводу этой стаи: «…Нападают на собак, которые меньше их, лают. На меня на пробежке эта стая вышла — удалось спугнуть. На детей на самокате нападали. Напали на корги, с которой гуляла девочка — проходящий мимо мужчина помог отпугнуть. У нас имеется видео и фотофиксация этих собак. Кругом много детских площадок, где гуляют родители с маленькими детьми. Просим срочно отловить, предотвратить беду».

Обращения также можно отправить через:
— электронную приемную префектуры
— управу Савёлки

Другой выход — снова вызвать платный отлов. Цена вопроса — около 10 тысяч рублей за одну собаку.

Метки:
происшествия, бездомные животные, мнения
