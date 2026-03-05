Рассказывали также о случаях нападения на людей: «В 5:30 утра, когда идёшь на работу между корпусами 618 и 619 выскакивает одна, начинает лаять, а на лай десяток других сбегается — кидаются, очень агрессивные. Людей рядом нет — помочь некому. Только отпугиватель спас. Весь день на работе трясло. А всегда думаешь: „со мной такого не будет“». «Познакомился утром 1 марта с этой стаей на Черном озере. Пришлось отгонять снегом, благо он тяжёлый и липкий. Надо вызывать отлов».

Вскоре выяснилось, что две из этих собак обитают в лесу уже несколько лет. Третью — самку, которая регулярно щенилась — в прошлом году отловили вместе со щенками (это смог сделать только частный отлов, который вызвали сами жители). После этого два самца стали менее агрессивными. В лесу у них была своя территория, а к домам они выбегали в поисках пропитания. Сейчас к ним, похоже, прибился третий пёс.

«Эти собаки уже кошмарили нам район, — рассказала Елена. — Год-полтора назад, на протяжении пары дней эти собаки между корпусами 618 и 619, между корпусом 619 и школой нападали на маленьких собак. Это место, через которое почти весь район идет гулять в лес со своими питомцами. Кого-то хозяева брали на руки. Но это стая, пусть их и три-четыре, внезапно вылетала из кустов».