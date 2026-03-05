В нём участвовали восемь команд технологических предприятий и резидентов площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».

Участницам предложили серию игровых и интеллектуальных испытаний — на ловкость, координацию, глазомер и командную работу. В задании «Музыка нас связала» команды превращались в импровизированный оркестр. В конкурсах «ТехноБаланс» и «ТехноМера» требовались точность и внимательность, а «Сборная солянка» включала танцевальные и шуточные задания.

Одним из самых шумных этапов стала игра «Летающей походкой»: участницы лопали воздушные шары с помощью «шагодува». В конкурсе «Башня доверия» командам нужно было палочками для суши построить устойчивую башню из кубиков. Завершился вечер интеллектуальным раундом «ТехноУм», где капитаны команд отвечали на вопросы. Поддержать участниц пришли коллеги и группы болельщиков.