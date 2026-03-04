Программа дня:

• 11:00 — 12:00 Мастер-класс по уходу за кожей в зрелом возрасте

• 12:00 — 13:00 Интерактивная лекция «Как мы стареем»

• 12:00 — 13:00 Мастер-класс по приготовлению смузи

• 12:30 — 13:30 Мастер-класс «Йога для женщин»

• 13:00 — 14:00 Психологический тренинг

• 13:00 — 14:30 Антивозрастной макияж

• 15:00 — 16:00 Лекция про особенности женского здоровья

• 15:00 — 16:00 Мастер-класс по изготовлению украшения-подвески

• 16:00 — 17:00 Мастер-класс по красоте и стилю «Платочки»

• Тренинг «Красота и здоровье» пройдет в 11, 13, 14, 15 и 16 часов.

Записаться можно по телефону 8-495-870-44-44, попросив соединить с центром «Силино», или по ссылкам:

• мастер-класс и лекции: здесь

• тренинг «Красота и здоровье»: здесь



Адрес ЦМД «Силино»: корпус 1106



Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md