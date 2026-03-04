Госкомпания «Автодор» со 2 марта 2026 года проиндексировала тарифы на проезд по платным дорогам. В частности, по М-11 «Нева» и ЦКАД. Цены выросли примерно на 13% в зависимости от участка и категории транспорта.



Изменения на М-11 коснулись участка от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (58-684 км), оператором которого является «Автодор» (стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска, на участке СЗКК, повышались в начале года).



Ранее проезд по этому отрезку стоил 3550 рублей, со 2 марта — 3900 рублей для легковых автомобилей (понедельник-четверг). В выходные и праздничные (с пятницы по воскресенье) проезд теперь стоит 4200 рубля.



Также изменилась стоимость проезда по платным участкам ЦКАД. В частности, проезд от Ленинградки (М-10) до платной дороги М-11 теперь стоит 42 рубля (было 37).



«Повышение связано с инфляцией и увеличением затрат на содержание дорожной инфраструктуры», — объяснили в «Автодоре». При этом новые тарифы остаются ниже законодательно установленных предельных значений: лимит — 11 рублей за километр, фактическая стоимость на М-11 — около 6 рублей.