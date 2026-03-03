Промзону площадью 27,58 гектара планируют развивать на «неэффективно используемой» территории, которую реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Она станет новой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва», — сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте инвестиционной и промышленной политики.
О создании площадки «Алабушево 2» стало известно в ноябре, но место её расположения тогда не уточнялось. Границы отведённого для «Алабушево 2» участка: Георгиевский проспект, Кутузовское шоссе, проезд 687, напротив — 23-й микрорайон.
Большая часть участка — природная долина Кутузовского ручья с двумя прудами, а также промзона с небольшими постройками. С юга расположены недостроенные коттеджи — несостоявшийся ЖК «Кутузовская слобода» со статусом незавершенного строительства, потенциальный жилой квартал.
Таким образом, новая промзона будет находиться в окружении жилых районов, что для Зеленограда нехарактерно.
Другим соседом «Алабушево 2» может стать православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, которому отвели смежный с КРТ участок земли со стороны проезда 687. В ноябре на месте будущего храма уже отслужили молебен.
Сейчас эта территория считается «неэффективно используемой»: значительная часть участка заросла кустарниками; также на ней расположены гаражи и автосервисы. В рамках освоения территории эти объекты планируется демонтировать, а собственникам выплатить компенсацию, добавили в департаменте.
На их месте планируют построить более 330 тысяч кв. метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры — разместить высокотехнологичные предприятия, в основном в сфере микроэлектроники, и создать более 4700 рабочих мест. Ничего кроме планов пока нет, однако новая площадка уже попала на карту КРТ мэрии.
Непонятно, сохранят ли у площадки название «Алабушево 2» — ведь Алабушево находится в пяти километрах. Если уж привязываться к существующим топонимам, новую площадку ОЭЗ стоит назвать «Кутузово».