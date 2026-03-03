Экобоксы проекта «Благодарный шкаф» установлены у корпусов 439, 607, 1505, 1539, 1562, 1604, 1628, 1804А, 1806 и 2013.
Ещё восемь контейнеров поставят, когда с площадок под них сойдет снег: возле корпусов корпус 302Б, 351, 356, 707, 1557, 1936, 2018 и Георгиевский проспект, 35.
Ранее контейнеры появились возле корпусов 1418 и 1504, а также у дома 33к6 на Георгиевском проспекте.
В контейнеры можно сдавать чистые и сухие вещи в хорошем состоянии: взрослую и детскую одежду и обувь, изделия из кожи и меха, сумки, рюкзаки, ремни, шарфы и перчатки, домашний текстиль — полотенца, постельное белье, пледы, тюль и шторы, а также мягкие игрушки.
Нижнее белье, носки и теплые колготки принимаются только в идеальном состоянии, капроновые колготки — новые. Вещи просят складывать в небольшие пакеты и завязывать, сортировать по размерам не требуется. Если в контейнер по ошибке отправили что-то неподходящее, нужно сразу сообщить об этом — после попадания на склад вернуть вещи уже невозможно.
После сортировки пригодные для носки вещи передают нуждающимся семьям и социальным учреждениям, часть направляют партнерам для покрытия расходов программы, а текстиль с дефектами отправляют на переработку.
Периодичность обслуживания контейнеров осталась прежней и определяется индивидуально для каждой точки в зависимости от наполняемости — в среднем вывоз происходит раз в два-три дня, где-то чаще. Если какой-то из контейнеров переполнен, звоните по номеру 8-926-794-04-73.
Из-за луж и грязи путь к контейнерам сейчас не всем удобен, поэтому в фонде напоминают о возможности бесплатного вывоза. Если у вас накопилось более 30 килограммов вещей, их могут забрать прямо из дома — для этого нужно позвонить по телефону 8-985-000-80-23 и согласовать время. По этому же номеру можно обращаться за помощью и по вопросу новых мест установки контейнеров.