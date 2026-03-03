В контейнеры можно сдавать чистые и сухие вещи в хорошем состоянии: взрослую и детскую одежду и обувь, изделия из кожи и меха, сумки, рюкзаки, ремни, шарфы и перчатки, домашний текстиль — полотенца, постельное белье, пледы, тюль и шторы, а также мягкие игрушки.

Нижнее белье, носки и теплые колготки принимаются только в идеальном состоянии, капроновые колготки — новые. Вещи просят складывать в небольшие пакеты и завязывать, сортировать по размерам не требуется. Если в контейнер по ошибке отправили что-то неподходящее, нужно сразу сообщить об этом — после попадания на склад вернуть вещи уже невозможно.

После сортировки пригодные для носки вещи передают нуждающимся семьям и социальным учреждениям, часть направляют партнерам для покрытия расходов программы, а текстиль с дефектами отправляют на переработку.