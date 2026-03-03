Маркет товаров ручной работы «Встреча» пройдет в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади 7 марта, в субботу. На мастер-классы можно приходить в течение всего дня — с 11:00 до 20:00, без предварительной записи.
Мастер-класс по шитью от студии от студии «Рукодельный чемоданчик»
С помощью нитки и иголки шьем тюльпанчики, птичек и плюшевых зверят. Делаем подарки близким и просто наслаждаемся процессом. Для детей от 3 лет. Стоимость: 500-900 рублей.
Мастер-класс по скрабу и мылу от творческой мастерской Sorbett
Учимся готовить сахарный скраб «рафаэлло» с использованием масла кокоса и масла ши.
А еще распишем мыло мерцающими косметическими перламутрами и получим обаятельных зайчиков, мишек и лошадок. Стоимость 250-750 рублей.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Проверку системы оповещения о ЧП проведут в Подмосковье 4 марта. В Москве могут «запеть птицы» Новости
Зеленоградские спортсмены стали чемпионами Москвы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Новости
Климатическая весна в этом году совпала с календарной — с первого дня температура повысилась, снег начал таять. Прогноз на недели Новости
Зеленоградское предприятие получит 1,5 миллиарда рублей на разработку аналога американского оборудования для производства чипов Новости
Участникам СВО из Московской области увеличили выплаты в трудной ситуации до 200 тысяч рублей Новости
Итальянский певец Pupo исполнит хит «Gelato al cioccolato» и другие песни — 27 марта на сцене КЦ «Зеленоград» Новости