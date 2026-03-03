Маркет товаров ручной работы «Встреча» пройдет в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади 7 марта, в субботу. На мастер-классы можно приходить в течение всего дня — с 11:00 до 20:00, без предварительной записи.

Мастер-класс по шитью от студии от студии «Рукодельный чемоданчик»

С помощью нитки и иголки шьем тюльпанчики, птичек и плюшевых зверят. Делаем подарки близким и просто наслаждаемся процессом. Для детей от 3 лет. Стоимость: 500-900 рублей.

Мастер-класс по скрабу и мылу от творческой мастерской Sorbett

Учимся готовить сахарный скраб «рафаэлло» с использованием масла кокоса и масла ши.

А еще распишем мыло мерцающими косметическими перламутрами и получим обаятельных зайчиков, мишек и лошадок. Стоимость 250-750 рублей.