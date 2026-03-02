«Березка» — ансамбль с почти 80-летней историей успеха, который носит титул национального достояния России. Выступление понравится тем, кому интересно народно-сценическое направление, сценический костюм и хореография, построенная на традиционных образах русской культуры.

Ансамбль «Березка» создан в 1948 году хореографом Надеждой Надеждиной. Название связано с первой сценической постановкой — девичьим хороводом под мелодию песни «Во поле березка стояла». В истории коллектива закрепилась и другая узнаваемая особенность — фирменная «плывущая» манера движения, благодаря которой хороводы выглядят как скольжение по сцене.

Концерт пройдет 28 марта (это суббота) в 18:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1 час 15 минут без антракта. Рекомендованный возраст — 6+. В наличии билеты от 1500 до 3800 рублей: https://clck.ru/3SFF5y. Большая часть зала уже занята, но мест еще много.