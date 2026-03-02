3 марта Зеленоград отметит свое 68-летие. Отсчет его истории ведется с 1958 года, когда было принято решение о строительстве «города-спутника у станции Крюково».
В старой и новой частях города установили красно-зелёные флаги — в цветах официальной символики Зеленограда. Зелёный отсылает к названию и природному окружению города среди лесных массивов. Красный — к научно-промышленной истории: Зеленоград создавался как центр электронной промышленности и микроэлектроники.
Впрочем, в некоторых местах праздничные элементы частично закрыты навалами снега, которые ещё не успели убрать.
Рядом с флагами до сих пор стоят новогодние ёлки и арт-объекты. Когда их демонтируют, неизвестно — возможно, они простоят весь март.
В туманной дымке их огни выглядят неожиданно уместно: мягкий рассеянный свет делает город по-своему завораживающим.