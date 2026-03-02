Дорогие друзья! «Зеленоград.ру» готовит материал об истории городской больницы, которой в этом году исполнилось 60 лет.
Нам бы хотелось создать «живую» поистине народную историю этого учреждения, сыгравшего значительную роль в жизни многих горожан.
Просим откликнуться тех, чьи близкие (а может быть и вы сами?) работали там в первые полвека её существования и сохранили воспоминания, фотографии, документы о том, какой была наша больница в прошлом, о выдающихся врачах, которые там работали, об интересных случаях из практики.
Если вам есть, что вспомнить, чем поделиться, пожалуйста, свяжитесь с нами: @zelenogradru_contact
