Региональные системы оповещения предназначены для доведения до населения сигналов тревоги и экстренной информации об опасностях природного и техногенного характера, а также об иных угрозах — с помощью сирен, радио, телевидения и цифровых каналов связи.

Комплексные проверки проводятся в России дважды в год — обычно в первую среду марта и в первую среду октября. Во время таких тестов проверяются корректность работы оконечных средств оповещения и доведение сигнала и информационных сообщений до населения.

Будут ли 4 марта включать сирены в Москве, неизвестно. При прошлой проверке в октябре 2025 из уличных громкоговорителей в Москве раздавалась не классическая сирена, а «музыкальное сопровождение с пением птиц». Послушать можно здесь.