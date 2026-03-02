С 10:30 до 12:00 на территории Московской области состоится комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. В рамках проверки будут включены электросирены и передан единый сигнал «Внимание всем!», после чего в 10:43 по телевидению и радио прозвучит информационное сообщение.
В эфире прозвучит сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие». Эта же информация будет доступна в мобильных приложениях системы 112 подмосковного региона: «112 МО» и «МЧС России».
Региональные системы оповещения предназначены для доведения до населения сигналов тревоги и экстренной информации об опасностях природного и техногенного характера, а также об иных угрозах — с помощью сирен, радио, телевидения и цифровых каналов связи.
Комплексные проверки проводятся в России дважды в год — обычно в первую среду марта и в первую среду октября. Во время таких тестов проверяются корректность работы оконечных средств оповещения и доведение сигнала и информационных сообщений до населения.
Будут ли 4 марта включать сирены в Москве, неизвестно. При прошлой проверке в октябре 2025 из уличных громкоговорителей в Москве раздавалась не классическая сирена, а «музыкальное сопровождение с пением птиц». Послушать можно здесь.