Но тепло всё ещё нестабильно — с такой погодой это граффити в зеленоградском лесу продержится ещё долго.

На предстоящей неделе погода прохладная с небольшим плюсом днём, минусами ночью. К выходным потеплеет до +3 днём, но в воскресенье резко похолодает: до -2 днём и до -9 ночью. В начале следующей недели вновь около нуля с переменной облачностью и кратковременными осадками.