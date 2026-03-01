Зачем это нужно: при производстве микросхем слои рисунка на пластине должны накладываться друг на друга с очень высокой точностью. Если один слой «съехал» относительно другого, растёт доля брака. Установка измеряет эти смещения по меткам, а данные используются для корректировки процесса.

Эксперты, на которых ссылается издание CNews, называют проект сложным — на стыке оптики, прецизионной механики, электроники и ПО. И отмечают сжатые сроки. Но подчёркивают важный плюс: у «Микрона» есть собственное производство, которое позволяет испытывать установку в реальных условиях.

В Зеленограде параллельно идут проекты по импортозамещению разных звеньев производственной цепочки микроэлектроники. Так, НИИМЭ и НИИТМ сделали кластерные системы для процессов плазмохимического осаждения и травления с общим объемом финансирования 2,5 млрд рублей. А у Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) есть готовый к серийному производству литограф «Прогресс СТП-350», который уже предлагается заказчикам по цене 400-560 млн рублей.