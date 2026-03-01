Картины выполнены маслом и впечатляют своей реалистичностью — многие пейзажи похожи на фотографии. Среди них — «Лесное озеро», «Луч солнца», «Зимний закат», «Закат на море», «Горы Домбая» и другие.
«Я родилась в Москве, но родным городом считаю Зеленоград. Однажды в школьные годы я гуляла по Центральному проспекту и заметила Детскую художественную школу №9. Зашла внутрь, чтобы взглянуть на картины и узнать об учении. Мне предложили: „Приноси свои работы, посмотрим“. Я принесла и меня сразу приняли», — делится художница.
Хотя позже Ксения получила образование в другой сфере, любовь к живописи взяла верх. Под руководством мариниста Дмитрия Розы она поняла, что хочет писать пейзажи, запечатлевая на холсте тихую и величественную Россию. Путешествуя по стране, любуясь реками, лесами и озерами, художница черпает вдохновение для новых работ.
Выставка Ксении Брагиной — возможность увидеть родную страну глазами талантливого зеленоградского художника и насладиться гармонией природы, запечатленной в масле.
Экспозиция доступна в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) до 12 марта, ежедневно с 10:00 до 21:00.