Картины выполнены маслом и впечатляют своей реалистичностью — многие пейзажи похожи на фотографии. Среди них — «Лесное озеро», «Луч солнца», «Зимний закат», «Закат на море», «Горы Домбая» и другие.

«Я родилась в Москве, но родным городом считаю Зеленоград. Однажды в школьные годы я гуляла по Центральному проспекту и заметила Детскую художественную школу №9. Зашла внутрь, чтобы взглянуть на картины и узнать об учении. Мне предложили: „Приноси свои работы, посмотрим“. Я принесла и меня сразу приняли», — делится художница.