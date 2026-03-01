Уличная торговая точка находится возле магазинов «Фикспрайс» и «ВкусВилл». Продавец возле стола с товаром говорит, что «бельё из Иваново», но документов, названия компании-продавца или производителя нет. Оплата принимается наличными или переводом без выдачи чека.

«У таких столов собираются люди, чаще всего пожилые, которых привлекла низкая цена. Но продавцы — мошенники, вестись на такое нельзя», — считает читательница «Зеленоград.ру» Анастасия, сообщившая о нарушении.

Ради проверки она купила один комплект: после вскрытия упаковки обнаружились дефекты пошива: торчащие нитки, неровные строчки, «сборящие» швы. На изделии и упаковке не оказалось этикеток, состава и сведений о производителе.