Уличная торговая точка находится возле магазинов «Фикспрайс» и «ВкусВилл». Продавец возле стола с товаром говорит, что «бельё из Иваново», но документов, названия компании-продавца или производителя нет. Оплата принимается наличными или переводом без выдачи чека.
«У таких столов собираются люди, чаще всего пожилые, которых привлекла низкая цена. Но продавцы — мошенники, вестись на такое нельзя», — считает читательница «Зеленоград.ру» Анастасия, сообщившая о нарушении.
Ради проверки она купила один комплект: после вскрытия упаковки обнаружились дефекты пошива: торчащие нитки, неровные строчки, «сборящие» швы. На изделии и упаковке не оказалось этикеток, состава и сведений о производителе.
Памятка покупателю:
В такой торговле обычно есть признаки нарушений: продажа текстиля без обязательной маркировки (нет данных о производителе, составе и другой обязательной информации), расчёты без чека/кассы и, вероятно, несанкционированная уличная торговля.
Покупка «с рук» у уличных продавцов — это риск получить товар неизвестного происхождения: без гарантий качества, без понятного состава, без возможности вернуть товар и без уверенности, что вещь вообще безопасна.
Если вы увидели такую точку, не покупайте и по возможности предупредите людей рядом, особенно пожилых, что покупка товара без маркировки и чека — это риск. Зафиксируйте место и время, сделайте фото стола, товара и продавца (без конфликта). Дальше сообщите о ситуации в районную управу или в полицию по телефону 102/112.