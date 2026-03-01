Нелегальную торговлю постельным бельём развернули в 14-м микрорайоне 01.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Уличная торговая точка находится возле магазинов «Фикспрайс» и «ВкусВилл». Продавец возле стола с товаром говорит, что «бельё из Иваново», но документов, названия компании-продавца или производителя нет. Оплата принимается наличными или переводом без выдачи чека.

«У таких столов собираются люди, чаще всего пожилые, которых привлекла низкая цена. Но продавцы — мошенники, вестись на такое нельзя», — считает читательница «Зеленоград.ру» Анастасия, сообщившая о нарушении.

Ради проверки она купила один комплект: после вскрытия упаковки обнаружились дефекты пошива: торчащие нитки, неровные строчки, «сборящие» швы. На изделии и упаковке не оказалось этикеток, состава и сведений о производителе.

Памятка покупателю:

В такой торговле обычно есть признаки нарушений: продажа текстиля без обязательной маркировки (нет данных о производителе, составе и другой обязательной информации), расчёты без чека/кассы и, вероятно, несанкционированная уличная торговля.

Покупка «с рук» у уличных продавцов — это риск получить товар неизвестного происхождения: без гарантий качества, без понятного состава, без возможности вернуть товар и без уверенности, что вещь вообще безопасна.

Если вы увидели такую точку, не покупайте и по возможности предупредите людей рядом, особенно пожилых, что покупка товара без маркировки и чека — это риск. Зафиксируйте место и время, сделайте фото стола, товара и продавца (без конфликта). Дальше сообщите о ситуации в районную управу или в полицию по телефону 102/112.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
несанкционированная торговля
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Срок оплаты коммуналки продлили на пять дней Новости
Каршеринг BelkaCar запустил фиксированный тариф из Зеленограда до метро Новости
На перекрестке улиц Гоголя и Панфилова сделают «вафельную» разметку Новости
Смена арендатора в детском бассейне Зеленограда оставила десятки семей без денег и занятий Новости
Завершилось строительство двух тоннелей метро — от МКАД в сторону Красногорска Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» — 7 марта в гастрономическом центре «Станция» Новости
Выставка коллажей писателей-классиков проекта «Творим с великими» Новости
Три комика выступят весной на сцене ДК МИЭТ — Павел Дедищев, Илья Соболев и Кирилл Мазур Новости
Участникам СВО из Московской области увеличили выплаты в трудной ситуации до 200 тысяч рублей Новости
Итальянский певец Pupo исполнит хит «Gelato al cioccolato» и другие песни — 27 марта на сцене КЦ «Зеленоград» Новости
Полтора месяца без лифта вынуждены обходиться жильцы нескольких домов Новости
МФЦ в районе Силино сокращает время работы Новости
На бесплатный курс по искусственному интеллекту приглашают зеленоградцев старшего возраста Новости
Посетителям «Коломенского» и Люблинского парка стал доступен более быстрый интернет Реклама
Катки приглашают на закрытие сезона «Зима в Москве» Новости
«Зеленоград.ру» подготовил резервные каналы связи на случай блокировки телеграма Новости
Две пиццерии в Зеленограде станут pet-friendly после скандала с замерзшей собакой Новости
Маникюр в Зеленограде со скидкой 20% для новых клиентов Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
На большом экране в Зеленограде повторят показ «Женитьбы» — гоголевской истории про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Яркий стрит-арт припарковался в зеленоградских снегах Новости
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Пешеходам и дальше придётся «нелегально» гулять по лыжной трассе в Крюково. А если их собьёт лыжник — виноваты могут оказаться они сами Новости
Масленица продолжается: благотворительная детская программа — 1 марта Новости
Преступность в Зеленограде за январь рекордно снизилась Новости
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости
Звезды шансона выступят в Зеленограде Новости
Лыжники из зеленоградской спортшколы завоевали три медали на Первенстве Москвы Новости
Два праздничных концерта подготовили для зрителей в музее «Новый Иерусалим» — 7 и 8 марта Новости
Зеленоградский хоспис собирает косметику и сладости для пациенток к 8 марта Новости
Захоронения в колумбариях на подмосковных кладбищах станут платными Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
Житель подкармливает голубей — соседи жалуются на грязь. Что можно сделать законно Новости
На большом экране покажут оперу «Джоконда» — страстную драму о любви и предательстве среди венецианского карнавала Новости
Угрозы нападений на зеленоградские учебные заведения появился в телеграме. Ссылки на канал рассылают в личные сообщения читателям «Зеленоград.ру» Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру