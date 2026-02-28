Стоимость тарифа «Химки-фикс» 300-350 рублей (зависит от модели машины). В пакет входит два часа поездки и 30 километров — достаточно, чтобы доехать, даже с учетом пробок.
Условия тарифа действуют при бронировании в Зеленограде и и завершении аренды в Химках, или в районе метро Ховрино и Беломорская.
Проезд по платной трассе в тариф не входит.
