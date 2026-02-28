Две огромные машины (щиты «Натали» и «Виктория») прорыли под землей по 2,4 км каждая. Они соединили будущие станции «Рублёво-Архангельское» и «Липовая Роща». Задача была сложной: поезда здесь будут ходить прямо под Москвой-рекой, поэтому тоннели сделали особо прочными.

Эти объекты расположены в Красногорском округе и направлены на расширение подземного транспорта в сторону северо-запада Подмосковья.

Продление метро в Красногорск напрямую влияет на транспортную ситуацию во всем северо-западном направлении. Новая ветка метро свяжет «Москва-Сити» с Красногорском. Это разгрузит дороги на северо-западе и даст возможность быстрее добираться до нужных точек тем, кто часто ездит из Зеленограда в сторону Красногорска или Строгино.