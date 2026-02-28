Две огромные машины (щиты «Натали» и «Виктория») прорыли под землей по 2,4 км каждая. Они соединили будущие станции «Рублёво-Архангельское» и «Липовая Роща». Задача была сложной: поезда здесь будут ходить прямо под Москвой-рекой, поэтому тоннели сделали особо прочными.
Эти объекты расположены в Красногорском округе и направлены на расширение подземного транспорта в сторону северо-запада Подмосковья.
Продление метро в Красногорск напрямую влияет на транспортную ситуацию во всем северо-западном направлении. Новая ветка метро свяжет «Москва-Сити» с Красногорском. Это разгрузит дороги на северо-западе и даст возможность быстрее добираться до нужных точек тем, кто часто ездит из Зеленограда в сторону Красногорска или Строгино.
Станция «Липовая Роща» строится в Красногорске, рядом с пересечением МКАД и Новорижского шоссе. Это будет уже третья станция метро на территории Московской области.
Новая ветка метро пройдёт от «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД и дальше в Красногорск. С неё будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ. Всего на новой ветке будет 12 станций.
В этом году запустят первый участок: от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева», а в следующем — поезда должны пойти дальше до «Новорижской» и «Рублёво-Архангельского».