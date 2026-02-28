Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте самых лучших мастеров Зеленограда, которые собственными руками приготовили для жителей нашего города душевные подарки к 8 марта.
Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметика, украшения, одежда, керамика, аксессуары, посуда из дерева, флорариумы, игрушки, тёплые вязаные изделия, игрушки, конфеты и выпечка.
Развлекательная программа:
- Весенняя фотозона
- Мастер-классы по шитью цветов из ткани, росписи мыла и изготовлению скраба
- Беспроигрышная лотерея от партнеров
- Вкусные подарки от ГЦ «Станция»
- Благотворительная акция помощи котикам
- Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»
Приходите встречать весну, тонуть в цветах, наслаждаться свежими ароматами, кушать вкусности, обниматься и покупать подарки для любимых женщин.
7 марта с 11:00—20:00 в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади (улица Панфилова, дом 11).
Подробности: @vstrecha_market
