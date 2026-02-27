В Московской области обновили правила оказания материальной помощи для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Главное изменение коснулось участников спецоперации и их семей — теперь они могут получить до 200 тысяч рублей. Для сравнения: обычным гражданам (при потере работы, пожаре, болезни или смерти кормильца) выплатят до 50 тысяч.
Разница в суммах объясняется тем, что проблемы бойцов и их близких часто требуют более серьёзных расходов: переезд, лечение, адаптация жилья после ранения, юридическая помощь.
Как оформить помощь в Подмосковье: обратиться к депутату областной Думы и через него подать заявление в Минсоцразвития. Решение примут за 15 рабочих дней, деньги перечислят в течение следующих 20 дней.
В Москве адресную помощь дают в конкретных случаях: после пожара, кражи, потери кормильца или работы. Обратиться нужно в течение трёх месяцев в любой МФЦ города — независимо от района регистрации.
Для участников СВО в Москве работает Единый центр поддержки, где в режиме «одного окна» помогают с любыми вопросами. Сайт центра: https://msupport.dszn.ru/