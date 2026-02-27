В Московской области обновили правила оказания материальной помощи для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Главное изменение коснулось участников спецоперации и их семей — теперь они могут получить до 200 тысяч рублей. Для сравнения: обычным гражданам (при потере работы, пожаре, болезни или смерти кормильца) выплатят до 50 тысяч.

Разница в суммах объясняется тем, что проблемы бойцов и их близких часто требуют более серьёзных расходов: переезд, лечение, адаптация жилья после ранения, юридическая помощь.