Pupo — сценический псевдоним Энцо Гинацци, итальянского исполнителя и автора песен, известного также работой на телевидении. Он гастролировал в разных странах, в том числе в Восточной Европе.

Кроме песен, обещают теплое общение с публикой.

Концерт пройдет 27 марта (это пятница) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1 час 40 минут без антракта.

Рекомендованный возраст — 12+.

В наличии билеты от 5000 до 12000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/solniy-kontsert-pupo