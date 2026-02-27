Сольный концерт рассчитан на тех, кто любит итальянскую эстраду и поп-музыку конца 20-го века, а также на слушателей, знакомых с хитами Пупо по радио и фестивальным выступлениям. Программа состоит из самых узнаваемых песен артиста, включая «Gelato al cioccolato», «Su di noi», «Firenze Santa Maria Novella» и другие.
Pupo — сценический псевдоним Энцо Гинацци, итальянского исполнителя и автора песен, известного также работой на телевидении. Он гастролировал в разных странах, в том числе в Восточной Европе.
Кроме песен, обещают теплое общение с публикой.
Концерт пройдет 27 марта (это пятница) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1 час 40 минут без антракта.
Рекомендованный возраст — 12+.
В наличии билеты от 5000 до 12000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/solniy-kontsert-pupo