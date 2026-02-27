С 1 марта изменится график работы центра госуслуг «Мои документы» в корпусе 1105. Новое время работы:
— понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00
— суббота с 9:00 до 17:00
— воскресенье — выходной
С чем связано сокращение времени работы, не уточняют. Вместе с зеленоградским МФЦ время работы сократят ещё у шести московских центров.
Остальные зеленоградские МФЦ продолжат работать в прежнем режиме: с 8:00 до 20:00 без выходных.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Участникам СВО из Московской области увеличили выплаты в трудной ситуации до 200 тысяч рублей Новости
Итальянский певец Pupo исполнит хит «Gelato al cioccolato» и другие песни — 27 марта на сцене КЦ «Зеленоград» Новости
Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
На большом экране в Зеленограде повторят показ «Женитьбы» — гоголевской истории про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
На большом экране покажут оперу «Джоконда» — страстную драму о любви и предательстве среди венецианского карнавала Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости