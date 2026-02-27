С 1 марта изменится график работы центра госуслуг «Мои документы» в корпусе 1105. Новое время работы:

— понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00

— суббота с 9:00 до 17:00

— воскресенье — выходной

С чем связано сокращение времени работы, не уточняют. Вместе с зеленоградским МФЦ время работы сократят ещё у шести московских центров.

Остальные зеленоградские МФЦ продолжат работать в прежнем режиме: с 8:00 до 20:00 без выходных.