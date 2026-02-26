Программа начнется в воскресенье в 18:00 и продлится около полутора часов. Участвовать могут дети любого возраста — обязательно в сопровождении родителей. Организаторы подготовили насыщенную программу: анимацию, надувных кукол-аниматоров, интерактив «Повтори/угадай», конкурсы, игры и детскую дискотеку.

Главным угощением праздника станут традиционные блины и чай из самовара. В качестве сладкого бонуса — сахарная вата.

Мероприятие благотворительное и бесплатное для всех детей. Предварительная регистрация не требуется. Для родителей на время праздника на кухню и бар действует скидка 30%.

Праздник пройдёт при поддержке ресторана Vibe, портала «Зеленоград.ру», благотворительного фонда «Мир и Любовь» и агентства «Беккер Ивент».

Адрес ресторана Vibe: Савёлкинский проезд, 12.