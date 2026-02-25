Звезды шансона выступят в Зеленограде 25.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Концерт называется «Шансон-парад»: на одной сцене соберутся исполнители разных поколений с программой из известных песен и новых номеров. Формат подойдет тем, кто любит «классический» шансон 1990-2000-х и хочет услышать узнаваемые хиты в живом исполнении. Концерт пройдет на сцене ДК МИЭТ 11 марта.

Кто и что споет:

  • заслуженный артист РФ Владимир Черняков (песни «За друзей», «Сумасшедшая любовь»)
  • заслуженная артистка РФ Ева Амурова («Мой Дальний Восток», а также «Поющие в терновнике» в дуэте с Владимиром Черняковым)
  • экс-солист группы «Бутырка» Михаил Борисов («Запахло весной»)
  • Руслан Казанцев (участник группы «Лесоповал» 1990-х, «Белый лебедь на пруду»)
  • Михаил Шелег («За глаза твои карие»)
  • Владимир Асмолов («Кошечка», «Танцплощадка», «Осень жизни»)
  • солист группы «Новая Русь» Александр Грауля («Златоглавая Русь»)
  • группа «Попутчик», которую в анонсе называют коллективом, связанным с именем Михаила Круга

Русский шансон как сцена и радио-формат сформировался на стыке городской песни, авторской традиции и эстрады, а в 1990-е получил массовую популярность благодаря «хитам-историям» и узнаваемой манере исполнения.

Концерт пройдет 11 марта (это среда) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).

Билеты стоимостью от 1500 до 4000 рублей в наличии: https://msk.kassir.ru/koncert/dk-miet/shanson-parad-zelenograd_2026-03-11.

  • Продолжительность: 2 часа без антракта.
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.

Метки:
