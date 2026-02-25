Концерт называется «Шансон-парад»: на одной сцене соберутся исполнители разных поколений с программой из известных песен и новых номеров. Формат подойдет тем, кто любит «классический» шансон 1990-2000-х и хочет услышать узнаваемые хиты в живом исполнении. Концерт пройдет на сцене ДК МИЭТ 11 марта.
Кто и что споет:
- заслуженный артист РФ Владимир Черняков (песни «За друзей», «Сумасшедшая любовь»)
- заслуженная артистка РФ Ева Амурова («Мой Дальний Восток», а также «Поющие в терновнике» в дуэте с Владимиром Черняковым)
- экс-солист группы «Бутырка» Михаил Борисов («Запахло весной»)
- Руслан Казанцев (участник группы «Лесоповал» 1990-х, «Белый лебедь на пруду»)
- Михаил Шелег («За глаза твои карие»)
- Владимир Асмолов («Кошечка», «Танцплощадка», «Осень жизни»)
- солист группы «Новая Русь» Александр Грауля («Златоглавая Русь»)
- группа «Попутчик», которую в анонсе называют коллективом, связанным с именем Михаила Круга
Русский шансон как сцена и радио-формат сформировался на стыке городской песни, авторской традиции и эстрады, а в 1990-е получил массовую популярность благодаря «хитам-историям» и узнаваемой манере исполнения.
Концерт пройдет 11 марта (это среда) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).
Билеты стоимостью от 1500 до 4000 рублей в наличии: https://msk.kassir.ru/koncert/dk-miet/shanson-parad-zelenograd_2026-03-11.
- Продолжительность: 2 часа без антракта.
- Возрастное ограничение: 6+
- Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.
