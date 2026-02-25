Концерт называется «Шансон-парад»: на одной сцене соберутся исполнители разных поколений с программой из известных песен и новых номеров. Формат подойдет тем, кто любит «классический» шансон 1990-2000-х и хочет услышать узнаваемые хиты в живом исполнении. Концерт пройдет на сцене ДК МИЭТ 11 марта.