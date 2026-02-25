Аномальное снижение числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Зеленограде в январе — их стало в два раза меньше по сравнению с январем прошлого года.

Согласно данным прокуратуры, в январе 2026 года зарегистрировали всего 150 преступлений — это снижение на 51%. Для сравнения: в среднем по столице снижение составило 21%.

Непонятно, чем вызвана эта январская аномалия — ведь по итогам 2025 года число преступлений в Зеленограде снизилось на 13%, что в целом соответствует общегородской динамике.

При этом Зеленоград по-прежнему нельзя назвать «самым безопасным округом» — в пересчете на число жителей по итогам января он примерно в середине списка, но тенденция хорошая.

Есть и другая тенденция — тревожная: на порядок выросло число преступлений с участием несовершеннолетних: за прошлый год было 34 таких случая, в позапрошлом году — всего три. В целом по Москве тоже есть рост подростковой преступности — но «всего» в 2,5 раза, а не в 11, как у нас.

Полиция обычно не объясняет эти резкие изменения в статистике. Ещё два года назад Зеленоград был абсолютным лидером по темпам роста преступности, а теперь ситуация изменилась. Почему, непонятно.

Спросим полицию и вернемся с ответом.