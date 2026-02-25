Колумбарии — это специальные сооружения с ячейками, или нишами, в которых хранятся урны с прахом умерших. После захоронения праха ниша закрывается плитой, на которую можно нанести годы жизни, имя умершего, а также портрет.

В одной ячейке можно разместить несколько урн - обычно на них распространяются правила семейно-родового захоронения: доступно захоронение только праха родственников ответственного за захоронение.

«Сейчас в Московской области насчитывается 39 стен скорби, однако все они уже заполнены. Фактически свободных мест нет. Возведение новых конструкций ложится тяжелым бременем на местные бюджеты. Принятые поправки решат эту проблему», — объясняют в областном правительстве.

Цель нововведения — улучшить инфраструктуру. Средства от платы за ниши поступят в бюджеты городов и районов и пойдут на строительство новых колумбариев, содержание и благоустройство существующих мест захоронений, а также развитие похоронной сферы в целом.

Московская область переходит на экономическую модель, которая уже работает в Москве. Для жителей столицы платные колумбарии — норма. По данным ГУП «Ритуал», стоимость места от 75 до 490 тысяч рублей. Цена зависит от расположения кладбища, виде колумбария (на улице или в здании), а также конструкции самой стены.

На большинстве московских кладбищ места в нишах либо продаются, либо сдаются в аренду. На престижных кладбищах (вроде Ваганьковского, Новодевичьего) бесплатных мест нет уже давно, а на новых (Хованское, Перепечинское) очередь на «социальные ниши» может растянуться на годы.