Захоронения в колумбариях на подмосковных кладбищах станут платными 25.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Главное изменение закона о похоронном деле в Московской области: ниши в «стенах скорби» (колумбариях) станут платными с 1 января 2027 года. Цена будет складываться из проектной сметы стены и кадастровой стоимости земли.

Раньше родственники умершего оплачивали только ритуальные принадлежности и герметизацию урны, а сама ниша предоставлялась бесплатно.

Колумбарии — это специальные сооружения с ячейками, или нишами, в которых хранятся урны с прахом умерших. После захоронения праха ниша закрывается плитой, на которую можно нанести годы жизни, имя умершего, а также портрет.

В одной ячейке можно разместить несколько урн - обычно на них распространяются правила семейно-родового захоронения: доступно захоронение только праха родственников ответственного за захоронение.

«Сейчас в Московской области насчитывается 39 стен скорби, однако все они уже заполнены. Фактически свободных мест нет. Возведение новых конструкций ложится тяжелым бременем на местные бюджеты. Принятые поправки решат эту проблему», — объясняют в областном правительстве.

Цель нововведения — улучшить инфраструктуру. Средства от платы за ниши поступят в бюджеты городов и районов и пойдут на строительство новых колумбариев, содержание и благоустройство существующих мест захоронений, а также развитие похоронной сферы в целом.

Московская область переходит на экономическую модель, которая уже работает в Москве. Для жителей столицы платные колумбарии — норма. По данным ГУП «Ритуал», стоимость места от 75 до 490 тысяч рублей. Цена зависит от расположения кладбища, виде колумбария (на улице или в здании), а также конструкции самой стены.

На большинстве московских кладбищ места в нишах либо продаются, либо сдаются в аренду. На престижных кладбищах (вроде Ваганьковского, Новодевичьего) бесплатных мест нет уже давно, а на новых (Хованское, Перепечинское) очередь на «социальные ниши» может растянуться на годы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
кладбище, московская область, нововведение
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости
Звезды шансона выступят в Зеленограде Новости
Лыжники из зеленоградской спортшколы завоевали три медали на Первенстве Москвы Новости
Преступность в Зеленограде за январь рекордно снизилась Новости
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Захоронения в колумбариях на подмосковных кладбищах станут платными Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
Два праздничных концерта подготовили для зрителей в музее «Новый Иерусалим» — 7 и 8 марта Новости
Зеленоградский хоспис собирает косметику и сладости для пациенток к 8 марта Новости
Угрозы нападений на зеленоградские учебные заведения появился в телеграме. Ссылки на канал рассылают в личные сообщения читателям «Зеленоград.ру» Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
Житель подкармливает голубей — соседи жалуются на грязь. Что можно сделать законно Новости
Шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House: мебель и декор для дома Реклама
Всего один штраф за ночной шум оплатили в зеленоградском районе. Повышение наказания пока осталось разговорами Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости
Технорокетс — испытайте себя в ракетных видах спорта Реклама
На большом экране покажут оперу «Джоконда» — страстную драму о любви и предательстве среди венецианского карнавала Новости
Детей с 7 до 12 лет приглашают на квест «Тайны Дворца культуры» — увидеть красивые и потаенные лестницы, коридоры и комнаты, а также выполнить задания Новости
Совсем скоро — открытие клиники косметологии Laser Like в Зеленограде Реклама
Закладки не состоялись: зеленоградца арестовали за попытку сбыта наркотиков Новости
Концерт Владимира Кузьмина — 7 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Работа в Зеленограде — Упаковщик-комплектовщик Новости
«Парту героя» в память о погибшем на СВО выпускнике открыли в Менделеевской школе Новости
На концерте-сказке детей познакомят с операми «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» — 1 марта в музее «Новый Иерусалим» Новости
Студия лифтинг массажа лица «IDOL FACE Зеленоград» переезжает в новое комфортное пространство в 9-м микрорайоне Реклама
Автопатруль дружинников и полиции остановил драку подростков у супермаркета Новости
Использовать материнский капитал для оплаты «присмотра и ухода» — идею обсудили московские депутаты Новости
Бьюти-девичник «Макияж для себя» — практикум, который заменит часы просмотров туториалов Реклама
На запах гари жалуются жители Андреевки. Проблема подтверждается датчиками контроля воздуха Новости
Прохожие помогали выталкивать застрявшую скорую помощь 23 февраля Новости
В «Перекрестках» начали использовать мессенджер Max, чтобы давать скидки пенсионерам Новости
В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности Новости
Концерт «Neverlove» — любовно-провокационная рок-группа выступит в клубе Vibe 28 февраля Новости
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
МЦД в соседние области начнут «продлевать» в 2026 году — но Тверь отложили на потом Новости
Здания школ 618 и 1528 попали в программу капитального ремонта — их закроют уже весной, а детей отправят в другие корпуса Новости
Вандалы из сугроба: «Жилищник» списал повреждения после снегопада на «неустановленных лиц» Новости
«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов Новости
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
Торговый центр эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру