В Зеленоградском хосписе сейчас находятся 20 женщин. Команда учреждения хочет поздравить каждую из них и подарить немного домашнего тепла и уюта.

«Будем рады помощи! К 8 марта нашим пациенткам очень нужны подарки. Хочется окружить их заботой и вниманием», — рассказывают в хосписе.

Чтобы порадовать женщин, можно привезти:

наборы косметики (шампунь + бальзам, крем для рук или ног)

чай и кофе

наборы полотенец

наборы конфет

Все подарки можно передать лично или вызвать курьера. Адрес хосписа: корпус 1701 (Георгиевский проспект). Предварительно свяжитесь с координатором: Анна Котлярова, +7-926-009-24-34