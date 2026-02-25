Эта схема повторяется регулярно в разных городах. В Сургуте год назад неизвестный через телеграм-канал публиковал сообщения с угрозами нападений на школы города; силовики установили автора, им оказался подросток. Угрозы квалифицировали как ложные.



В Москве в конце 2025 года анонимный телеграм-канал публиковал угрозы нападения на корпус столичной школы 1253 и рассылал материалы по чатам учреждения; школу проверяли сотрудники служб безопасности. Школу проверили, усилили охрану, об угрозах сообщили правоохранителям. На причастность к ведению канала подозревали ученика 7-го класса.



В Зеленограде в январе в канале учеников школы 854 появились сообщения с угрозами. После нашей публикации у школы заметили присутствие полиции. Два года назад распространялись ложные сообщения о теракте в школе 1528.



Специалисты и правоохранители ранее отмечали, что подобные анонимные угрозы в закрытых каналах и чатах используются для создания паники в обществе и не всегда свидетельствуют о реальной подготовке преступлений; их распространение может сопровождаться автоматическими рассылками в мессенджерах.

Редакция «Зеленоград.ру» передала имеющиеся материалы в полицию.