В опубликованных в канале сообщениях говорится о планах «устроить очищение грешных душ в учебных заведениях города» и перечисляется список школ (некоторые номера реальные, некоторые — нет), колледжа 50 и МИЭТа, которые якобы будут «посещены» в ближайшее время.
На снимках внутри канала видны оружие и запрещенная символика. Канал создан 24 февраля и продолжает активность. Зеленоградцам в личным сообщения массово приходят сообщения от аккаунта @umbsane с текстом «Мы завербовали некоторое количество людей, чтобы устроить веселье в Зеленограде» и ссылкой на канал.
Эта схема повторяется регулярно в разных городах. В Сургуте год назад неизвестный через телеграм-канал публиковал сообщения с угрозами нападений на школы города; силовики установили автора, им оказался подросток. Угрозы квалифицировали как ложные.
В Москве в конце 2025 года анонимный телеграм-канал публиковал угрозы нападения на корпус столичной школы 1253 и рассылал материалы по чатам учреждения; школу проверяли сотрудники служб безопасности. Школу проверили, усилили охрану, об угрозах сообщили правоохранителям. На причастность к ведению канала подозревали ученика 7-го класса.
В Зеленограде в январе в канале учеников школы 854 появились сообщения с угрозами. После нашей публикации у школы заметили присутствие полиции. Два года назад распространялись ложные сообщения о теракте в школе 1528.
Специалисты и правоохранители ранее отмечали, что подобные анонимные угрозы в закрытых каналах и чатах используются для создания паники в обществе и не всегда свидетельствуют о реальной подготовке преступлений; их распространение может сопровождаться автоматическими рассылками в мессенджерах.
Редакция «Зеленоград.ру» передала имеющиеся материалы в полицию.