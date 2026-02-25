Житель 9-го микрорайона обратился в управу с рассказом о простом лайфхаке, о котором, видимо, не знают дворники.
Сегодня утром, после очередного снегопада, он записал короткое видео, в котором рассказал и показал, как убирают снег у корпуса 904.
«Каждый день ловлю дворников, которые чистят снег электрическими снегоуборщиками и откидывают его на машины. Всю прошлую неделю твердил дворнику: у этого снегоуборщика можно повернуть „нос“ [патрубок выброса] и скидывать снег в кусты! Прошёл дорожку, развернулся — поверни „нос“ и снова скидывай снег на обочину, а не на автомобили».
В управе отреагировали и буквально через полчаса сообщили, что с сотрудниками «Жилищника» проведена разъяснительная беседа. Впрочем, эта проблема появилась одновременно со снегоуборщиками — ей уже много лет. То ли действующих дворников плохо контролируют, то ли плохо инструктируют новых.
Это уже очевидно всем горожанам, которые задумались о причинах проблемы: «Им показали фронт работы, а надзора за ними нет, только фотофиксация, и так почти везде. К сожалению, редко видно человека, который объясняет ребятам, работающим с техникой, как лучше сделать», — поделился в чате управы один из жителей.