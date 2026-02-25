Житель 9-го микрорайона обратился в управу с рассказом о простом лайфхаке, о котором, видимо, не знают дворники.

Сегодня утром, после очередного снегопада, он записал короткое видео, в котором рассказал и показал, как убирают снег у корпуса 904.

«Каждый день ловлю дворников, которые чистят снег электрическими снегоуборщиками и откидывают его на машины. Всю прошлую неделю твердил дворнику: у этого снегоуборщика можно повернуть „нос“ [патрубок выброса] и скидывать снег в кусты! Прошёл дорожку, развернулся — поверни „нос“ и снова скидывай снег на обочину, а не на автомобили».