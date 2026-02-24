Организатор рекомендует мероприятие детям в возрасте от 7 до 12 лет. Продолжительность программы — 1 час, маршрут перемещений несложный. Сопровождение взрослых не требуется: им предлагают отдохнуть, посмотреть выставку, почитать книги на полочках «Книгообмена», поиграть в настольный теннис в атриуме или заказать напитки в локальной кофейне. Участников просят приходить с запасом времени для проверки именных билетов, чтобы не опоздать на знакомство с легендой квеста.



Ближайший квест пройдет 9 марта (это праздничный понедельник) в 17:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 1 час. Рекомендуемый возраст: 7-12 лет.

Билеты по 900 рублей, на момент публикации их 12.