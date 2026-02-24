42-летнего мужчину заключили под стражу по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
По данным следствия, мужчина незаконно приобрел свертки с наркотическим средством и собирался сбыть их через тайники-закладки. Довести задуманное до конца он не смог — все наркотики изъяты из незаконного оборота.
Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
Число преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на треть, рассказывали в ноябре в зеленоградской прокуратуре. Этот рост связан как раз со сбытом — когда распространение через «закладки» используют как способ быстрого заработка.
При этом в распространение наркотиков пытаются вовлекать и детей — из-за того, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Организаторов таких схем удаётся выявить не всегда.