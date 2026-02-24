Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.



Число преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на треть, рассказывали в ноябре в зеленоградской прокуратуре. Этот рост связан как раз со сбытом — когда распространение через «закладки» используют как способ быстрого заработка.