33-летний Александр Фролов родился в Ржавках, после школы отслужил по призыву в ракетных войсках и получил специальность радиомонтажника. В 2022 году Фролова призвали по мобилизации.

Он служил в инженерно-сапёрном батальоне и погиб в ноябре 2024 года при выполнении боевой задачи, посмертно награждён орденом Мужества. Также у него были награды за разминирование, за отвагу и за участие в СВО.