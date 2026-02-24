33-летний Александр Фролов родился в Ржавках, после школы отслужил по призыву в ракетных войсках и получил специальность радиомонтажника. В 2022 году Фролова призвали по мобилизации.
Он служил в инженерно-сапёрном батальоне и погиб в ноябре 2024 года при выполнении боевой задачи, посмертно награждён орденом Мужества. Также у него были награды за разминирование, за отвагу и за участие в СВО.
«Парта героя» — всероссийский школьный проект: в классе устанавливают ученическую парту с информацией о человеке, которого считают примером для земляков; право сидеть за ней обычно дают ученикам, отличившимся в учёбе и общественной жизни.
В этой же школе уже открывали «парту героя» — в память о другом выпускнике: Александре Комарове, бывшем капитане полиции, погибшем на СВО.
В Зеленограде пока известен лишь один случай: в декабре «парту героя» открыли в школе №1194 в 15-м микрорайоне — в честь Героя России Тимофея Растренина. Затем школе присвоили его имя.